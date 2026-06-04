สลด! สตรีมเมอร์หนุ่ม ถูกรถบรรทุกพุ่งชนดับคาไลฟ์ ขณะปั่นจักรยานกลางถนน
สลด! สตรีมเมอร์หนุ่ม เสียชีวิตกะทันหัน หลังถูกรถบรรทุกพุ่งชนดับคาไลฟ์ ขณะปั่นจักรยานกลางถนน ผู้ชม 150 คนช็อก
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา สื่อต่างประเทศรายงานว่า พบร่างไร้วิญญาณของ สตรีมเมอร์หนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีวัย 40 ปี บนทางหลวงหมายเลข 25 ระหว่างเมืองแทกูไปยังเมืองซังจู หลังถูกรถบรรทุกพุ่งชนระหว่างไลฟ์ปั่นจักรยานจากปูซานไปยังกรุงโซล ท่ามกลางสายตาคนดูไลฟ์กว่า 150 คน
ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุ นาย A กำลังไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีผู้ชมสดประมาณ 150 คน จากนั้นมีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนจักรยานของ สตรีมเมอร์หนุ่มเข้าอย่างจัง ก่อนจะไปชนรถ SUV ที่ขับตามมาอีกคันหนึ่ง นาย A ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่คนขับรถ SUV ผู้ประสบเหตุอีกคนได้รับบาดเจ็บรุนแรงและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
สำหรับนาย A เป็นสตรีมเมอร์ที่แฟนคลับรู้จักกันดีจากอดีตที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมในเมืองปูซาน ทั้งนี้รายงานระบุว่า ในขณะเกิดเหตุนาย A ได้ปั่นจักรยานอยู่ในช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของคนขับรถบรรทุก โดยกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถและสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสำนวนคดีต่อไป
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อ้างอิงจาก : allkpop
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