ข่าวกีฬา

แฟนบอลเตรียมเฮ! วงในเผย JAS ทุ่มหนักคว้า ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 รอเปิดตัวพรุ่งนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 14:28 น.
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แฟนบอลเตรียมเฮ! วงในเผย JAS ทุ่มหนักคว้า ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 รอเปิดตัวพรุ่งนี้

แฟนบอลเตรียมเฮ! คอลัมนิสต์กีฬาชื่อดัง เผย JAS ทุ่มหนักคว้า ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ขณะที่ทรูยอมถอย รอเปิดตัวพรุ่งนี้

4 มิ.ย. 2569 บี บางปะกง คอลัมนิสต์กีฬาชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก บี บางปะกง – Bebangpakong ระบุว่า “#อัพเดตถ่ายสดบอลโลก สรุป #JAS เข้าวิน หลัง #ทรู ยอมถอย รอเคาะราคาชัวร์ๆ ก่อนเปิดตัวอย่างเร็วพรุ่งนี้ 5 มิ.ย.”

ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก
FB/ บี บางปะกง – Bebangpakong

ขณะที่เพจ คอบอล โพสต์ข้อความว่า “MONO/JAS จับมือพันธมิตรซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ราว 600 ล้าน รอประกาศจาก JAS, MONO, FIFA อย่างเป็นทางการ”

FB/ คอบอล

จากข้อความดังกล่าว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวสะพัดว่า บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569 บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาท จากบทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 14:28 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 14:28 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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