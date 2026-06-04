พนัส ไทยล้วน ซัดคนตัดงบปฏิทินประกันสังคม แค่ 10 บาท ชี้คือความผูกพัน
พนัส ไทยล้วน โต้ปมประกันสังคมหั่นงบปฏิทิน แค่ 10 บาท ชี้เป็นความผูกพันระหว่างคน อ้างนำเงินไปอุดสิทธิทำฟันคุดฟังไม่เกี่ยวกัน เพราะรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล 2,800 บาทแล้ว
ประเด็นร้อนแรงในแวดวงแรงงานและประกันสังคมคงหนีไม่พ้น กรณี นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องการตัดงบประมาณจัดทำปฏิทินนและของแจกวันแรงงานของสำนักงานประกันสังคม
นายพนัส เปรียบเทียบความสำคัญของปฏิทินว่า การไม่มีปฏิทินไม่ได้ทำให้ใครถึงตาย เหมือนคนกินข้าวกับน้ำปลาก็อยู่ได้ แต่ถ้ามีปฏิทินก็เหมือนมีเนื้อสัตว์หรือไก่เพิ่มเข้ามาเป็นกับข้าว ปฏิทินคือตัวแทนความผูกพันระหว่างองค์กรกับคน คล้ายกับการที่หน่วยงานทำเสื้อมีโลโก้องค์กรให้พนักงานใส่
เมื่อถูกถามว่านำเอาปฏิทินไปใช้หาเสียงหรือไม่ นายพนัสยอมรับว่ามีส่วน แต่ตั้งคำถามกลับว่าฝ่ายอื่นก็ใช้สูตรหรือนโยบายต่าง ๆ ไปหาเสียงเช่นกัน ตนเองทำงานอยู่ในวงการแรงงานมาถึง 53 ปีแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องหาเสียงอีก
สำหรับประเด็นงบประมาณจัดทำปฏิทินสูงถึง 50-70 ล้านบาทต่อปี นายพนัสชี้แจงว่า เมื่อนำไปหารกับจำนวนคนรับ 4-5 ล้านคนจะตกเพียงหัวละ 10 บาทเท่านั้น วิธีคิดเรื่องนี้เหมือนกับการที่นายจ้างจ่ายโบนัสให้ลูกจ้าง พร้อมตั้งคำถามกลับว่าทำไมต้องมาตัดงบเพียง 10 บาทนี้
เมื่อนายสรยุทธระบุว่า มีการชี้แจงเหตุผลการตัดงบเพื่อนำไปทำประโยชน์อื่น เช่น การแก้ปัญหาสิทธิประโยชน์เรื่องฟันคุด นายพนัสสวนกลับทันทีว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นการพูดที่ทำให้คนหลงเชื่อ เพราะค่าทำฟันคุดรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลซึ่งปัจจุบันเบิกได้ถึง 2,800 บาทอยู่แล้ว งบปฏิทินที่ถูกตัดไปถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
จากนั้นหยิบยกประเด็นการทำประชาพิจารณ์ที่ชี้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 70% ไม่อยากได้ปฏิทิน และมีเพียง 20% ที่อยากได้ ขึ้นมาสอบถามว่าเคารพเสียงส่วนใหญ่หรือไม่ นายพนัสโต้แย้งตัวเลขดังกล่าว ชี้ว่าต้องดูจำนวนคนที่โหวต 70% ว่ามีกี่คน เป็นคนกลุ่มไหน กระบวนการทำประชาพิจารณ์ออนไลน์อาจมีขบวนการไอโอ (IO) เข้ามากดโหวต
พร้อมยกตัวอย่างว่า ผู้มีสิทธิในระบบมีจำนวนมหาศาล แต่คนมาแสดงความเห็นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% จึงไม่อาจเรียกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ เปรียบเหมือนบริษัทมีพนักงาน 2,000 คน แต่ไปถามความเห็นคนแค่ 20 คน แล้ว 17 คนบอกอยากกินหมูจะถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สหัสวัต” ขุดเอกสารโต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม
- ลงทะเบียนประกันสังคม เลือกตั้งบอร์ดใหม่ 2569 ม.33 ม.39 ม.40 ทำอย่างไร
- ประกันสังคมน้อมรับผิด ปมงบปี 68 สินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 พันล้าน ยันเงินไม่หายแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: