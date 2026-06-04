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พนัส ไทยล้วน ซัดคนตัดงบปฏิทินประกันสังคม แค่ 10 บาท ชี้คือความผูกพัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:22 น.
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พนัส ไทยล้วน โต้เดือดปมตัดงบทำปฏิทินประกันสังคม

พนัส ไทยล้วน โต้ปมประกันสังคมหั่นงบปฏิทิน แค่ 10 บาท ชี้เป็นความผูกพันระหว่างคน อ้างนำเงินไปอุดสิทธิทำฟันคุดฟังไม่เกี่ยวกัน เพราะรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล 2,800 บาทแล้ว

ประเด็นร้อนแรงในแวดวงแรงงานและประกันสังคมคงหนีไม่พ้น กรณี นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องการตัดงบประมาณจัดทำปฏิทินนและของแจกวันแรงงานของสำนักงานประกันสังคม

นายพนัส เปรียบเทียบความสำคัญของปฏิทินว่า การไม่มีปฏิทินไม่ได้ทำให้ใครถึงตาย เหมือนคนกินข้าวกับน้ำปลาก็อยู่ได้ แต่ถ้ามีปฏิทินก็เหมือนมีเนื้อสัตว์หรือไก่เพิ่มเข้ามาเป็นกับข้าว ปฏิทินคือตัวแทนความผูกพันระหว่างองค์กรกับคน คล้ายกับการที่หน่วยงานทำเสื้อมีโลโก้องค์กรให้พนักงานใส่

เมื่อถูกถามว่านำเอาปฏิทินไปใช้หาเสียงหรือไม่ นายพนัสยอมรับว่ามีส่วน แต่ตั้งคำถามกลับว่าฝ่ายอื่นก็ใช้สูตรหรือนโยบายต่าง ๆ ไปหาเสียงเช่นกัน ตนเองทำงานอยู่ในวงการแรงงานมาถึง 53 ปีแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องหาเสียงอีก

สำหรับประเด็นงบประมาณจัดทำปฏิทินสูงถึง 50-70 ล้านบาทต่อปี นายพนัสชี้แจงว่า เมื่อนำไปหารกับจำนวนคนรับ 4-5 ล้านคนจะตกเพียงหัวละ 10 บาทเท่านั้น วิธีคิดเรื่องนี้เหมือนกับการที่นายจ้างจ่ายโบนัสให้ลูกจ้าง พร้อมตั้งคำถามกลับว่าทำไมต้องมาตัดงบเพียง 10 บาทนี้

เมื่อนายสรยุทธระบุว่า มีการชี้แจงเหตุผลการตัดงบเพื่อนำไปทำประโยชน์อื่น เช่น การแก้ปัญหาสิทธิประโยชน์เรื่องฟันคุด นายพนัสสวนกลับทันทีว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นการพูดที่ทำให้คนหลงเชื่อ เพราะค่าทำฟันคุดรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลซึ่งปัจจุบันเบิกได้ถึง 2,800 บาทอยู่แล้ว งบปฏิทินที่ถูกตัดไปถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

จากนั้นหยิบยกประเด็นการทำประชาพิจารณ์ที่ชี้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 70% ไม่อยากได้ปฏิทิน และมีเพียง 20% ที่อยากได้ ขึ้นมาสอบถามว่าเคารพเสียงส่วนใหญ่หรือไม่ นายพนัสโต้แย้งตัวเลขดังกล่าว ชี้ว่าต้องดูจำนวนคนที่โหวต 70% ว่ามีกี่คน เป็นคนกลุ่มไหน กระบวนการทำประชาพิจารณ์ออนไลน์อาจมีขบวนการไอโอ (IO) เข้ามากดโหวต

พร้อมยกตัวอย่างว่า ผู้มีสิทธิในระบบมีจำนวนมหาศาล แต่คนมาแสดงความเห็นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% จึงไม่อาจเรียกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ เปรียบเหมือนบริษัทมีพนักงาน 2,000 คน แต่ไปถามความเห็นคนแค่ 20 คน แล้ว 17 คนบอกอยากกินหมูจะถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ได้

พนัส โต้เดือดปมประกันสังคมหั่นงบทำปฏิทิน
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:22 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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