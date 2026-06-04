“จุลพันธ์” ยืนยัน “ทักษิณ” ไม่ยุ่งกับการบริหารพรรคเพื่อไทย เลยจุดนั้นไปแล้ว
จุลพันธ์ ยืนยัน ทักษิณ ไม่ยุ่งกับการบริหารพรรคเพื่อไทย เลยจุดนั้นไปแล้ว วันนี้พรรคเดินหน้าด้วยการทำงานภายใต้อุดมการณ์และความคิดของพวกเรา
จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 นั้น
ล่าสุด นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังผู้สื่อข่าวสอบถามว่านายทักษิณ จะมีการมาพบปะกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือไม่
โดยนายจุลพันธ์ระบุว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ แต่พอพูดชื่อนี้ขึ้นมา ทุกคนที่มายืนให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็ยิ้มด้วยกันหมด เพราะยินดีกับครอบครัวนายทักษิณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
พร้อมยืนยันว่าไม่มีแล้วที่นายทักษิณจะมายุ่งเกี่ยวกับพรรค ตนเองอยากบอกผ่านสื่อมวลชนไปว่า ประเด็นที่นายทักษิณจะมายุ่งเกี่ยวกับการบริหารพรรคนั้น มันเลยจุดนั้นไปแล้ว ต้องไม่มีคำถามนี้แล้ว วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพวกเราภายใต้อุดมการณ์และความคิด
ซึ่งปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบัน เรามีหลักการ แนวความคิด และความเชื่อของเรา เราพร้อมที่จะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพวกเราให้ตรงวัตถุประสงค์ ไม่ได้มีการครอบงำจากภายนอกใด ๆ อยู่แล้ว
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