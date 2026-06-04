เฮ! กพช. ปรับเพิ่ม เบี้ยคนพิการ เป็น 1,000 บาท จ้างญาติช่วยดูแลได้เงินเดือนหมื่นแปด
เฮ! ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท ขยายวงเงินกู้ทำทุน 3 แสน จ้างญาติช่วยดูแลได้เงินเดือนหมื่นแปด คาดนำเสนอเข้า ครม. ไฟเขียวเร็วที่สุดภายในเดือนนี้
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญหลายด้านเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเท่าเทียมให้กลุ่มผู้พิการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้พิการมีการแบ่งเกณฑ์การจ่ายเงินตามช่วงอายุและสิทธิประโยชน์
-
ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี: ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน
-
ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: ได้รับรวม 1,000 บาทต่อเดือน (โดยรับจากบัญชีเบี้ยยังชีพผู้พิการปกติ 800 บาท และได้รับเงินเพิ่มจากช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาท)
-
ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
ปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพ-ขยายเพดานกู้เงินทำทุน
ที่ประชุม กพช. มีมติปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการจากเดิมเดือนละ 800 บาท ขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้แก้ไขแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และอนุมัติการขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ จากเพดานเดิม 120,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ
พร้อมกันนี้ยังอนุมัติโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2569 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนในกรอบวงเงิน 141 ล้านบาท จัดหาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 17,000 รายการ
การลงทะเบียนเพื่อทำ บัตรประจำตัวคนพิการ
1. เอกสารที่ต้องเตรียม
-
เอกสารรับรองความพิการ: ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ (หรือโรงพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด) ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยแพทย์ต้องระบุประเภทความพิการอย่างชัดเจน
-
บัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตรกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
-
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
-
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปทำด้วยตัวเอง
เอกสารของผู้ดูแล (กรณีผู้พิการไม่ได้ไปดำเนินการเอง หรือมีผู้ดูแล):
-
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล
-
ทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
2. สถานที่ยื่นคำขอลงทะเบียน
-
กรุงเทพมหานคร: ยื่นได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (หรือสาขาประจำพื้นที่) หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300
-
ต่างจังหวัด: ยื่นได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่ศาลากลางจังหวัด หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่มีศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
3. ขั้นตอนการดำเนินการ
-
ยื่นเอกสารและตรวจหลักฐาน: เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและใบรับรองแพทย์เพื่อดูประเภทความพิการ
-
สัมภาษณ์และประเมินสิทธิ: เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พิการและผู้ดูแล เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
-
ออกบัตรประจำตัวคนพิการ: เมื่อเอกสารครบถ้วนและผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ทันที (บัตรมีอายุ 8 ปี)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สภาคนพิการฯ ค้านรัฐดึงเงินกองทุน 2,800 ล้านคืนคลัง ทำลายโอกาสจ้างงาน 2 หมื่นอัตรา
- หนุ่มใจเด็ด ตัดเท้าตัวเอง หวังใช้โควตาคนพิการเรียนหมอ สุดท้ายไดอารี่ทำแผนแตก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: