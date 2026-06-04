เศรษฐกิจ

เฮ! กพช. ปรับเพิ่ม เบี้ยคนพิการ เป็น 1,000 บาท จ้างญาติช่วยดูแลได้เงินเดือนหมื่นแปด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 13:49 น.
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เฮ! ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท ขยายวงเงินกู้ทำทุน 3 แสน จ้างญาติช่วยดูแลได้เงินเดือนหมื่นแปด คาดนำเสนอเข้า ครม. ไฟเขียวเร็วที่สุดภายในเดือนนี้

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญหลายด้านเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเท่าเทียมให้กลุ่มผู้พิการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้พิการมีการแบ่งเกณฑ์การจ่ายเงินตามช่วงอายุและสิทธิประโยชน์

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี: ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: ได้รับรวม 1,000 บาทต่อเดือน (โดยรับจากบัญชีเบี้ยยังชีพผู้พิการปกติ 800 บาท และได้รับเงินเพิ่มจากช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาท)

  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: ได้รับ 800 บาทต่อเดือน

ปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพ-ขยายเพดานกู้เงินทำทุน

ที่ประชุม กพช. มีมติปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการจากเดิมเดือนละ 800 บาท ขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้แก้ไขแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และอนุมัติการขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ จากเพดานเดิม 120,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ

พร้อมกันนี้ยังอนุมัติโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2569 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนในกรอบวงเงิน 141 ล้านบาท จัดหาอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 17,000 รายการ

การลงทะเบียนเพื่อทำ บัตรประจำตัวคนพิการ

1. เอกสารที่ต้องเตรียม

  • เอกสารรับรองความพิการ: ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ (หรือโรงพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด) ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยแพทย์ต้องระบุประเภทความพิการอย่างชัดเจน

  • บัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตรกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

  • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปทำด้วยตัวเอง

เอกสารของผู้ดูแล (กรณีผู้พิการไม่ได้ไปดำเนินการเอง หรือมีผู้ดูแล):

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล

  • ทะเบียนบ้านของผู้ดูแล

2. สถานที่ยื่นคำขอลงทะเบียน

  • กรุงเทพมหานคร: ยื่นได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (หรือสาขาประจำพื้นที่) หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300

  • ต่างจังหวัด: ยื่นได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่ศาลากลางจังหวัด หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่มีศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ยื่นเอกสารและตรวจหลักฐาน: เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและใบรับรองแพทย์เพื่อดูประเภทความพิการ

  2. สัมภาษณ์และประเมินสิทธิ: เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พิการและผู้ดูแล เพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

  3. ออกบัตรประจำตัวคนพิการ: เมื่อเอกสารครบถ้วนและผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ทันที (บัตรมีอายุ 8 ปี)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 13:49 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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