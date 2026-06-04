หวิดสลด! เด็กติดลิฟต์ 2 ชั่วโมง รัวปุ่มฉุกเฉิน 35 ครั้ง แต่รปภ. เมินนึกว่าแกล้งเล่น
พ่อแม่โกรธจัด! เด็กหญิง 9 ขวบ 2 คน ติดลิฟต์ที่จีนนาน 2 ชั่วโมง หวาดกลัวจนร้องไห้ กดปุ่มฉุกเฉิน 35 ครั้ง แต่ รปภ. เมินคิดว่าแกล้ง ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว ชาวเน็ตจวกยับทำงานหละหลวม
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุที่เกิดขึ้น ณ ชุมชนแห่งหนึ่งในเขตหลินผิง เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน กรณีเด็กหญิงวัย 9 ขวบ 2 คนติดอยู่ในลิฟต์ที่ระบบขัดข้องนานเกือบ 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นเด็กทั้งสองพยายามกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือมากกว่า 35 ครั้ง แต่กลับไม่มีใครมาช่วยจนหวิดเกิดเรื่องเศร้า
นายจาง พ่อของหนึ่งในเด็กหญิงเล่าว่า ลูกสาวและเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์เกิดค้าง ทำให้ต้องติดอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าเด็กทั้งสองคนผลัดกันกดปุ่มฉุกเฉินอย่างน้อย 35 ครั้ง ขณะที่ผู้ปกครองบางคนคาดว่าอาจกดถึง 50 ครั้ง ทั้งคู่เดินวนไปมาในลิฟต์ด้วยความตื่นตระหนก และร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัว
ครอบครัวรีบติดต่อนิติบุคคลและช่างซ่อมบำรุงทันทีที่ทราบเรื่อง ช่างซ่อมบำรุงเปิดประตูลิฟต์และช่วยเด็กทั้งสองออกมาได้สำเร็จในเวลา 19.36 น. โดยพบสาเหตุว่าคอนแทคเตอร์ของลิฟต์เสีย แต่นิติบุคคลเพิ่งแจ้งช่างซ่อมบำรุงเมื่อเวลา 19.17 น.
สิ่งที่ทำให้ผู้ปกครองโกรธจัดไม่ใช่เรื่องลิฟต์เสีย แต่เด็กทั้งสองพยายามขอความช่วยเหลือแล้วโดนเมิน ลูกสาวเล่าว่าเธอพูดผ่านระบบอินเตอร์คอมฉุกเฉินไปยังห้องควบคุมหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีใครมาดู เมื่อแม่ของเด็กไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวันรุ่งขึ้นถึงกับร้องไห้ออกมา ภาพตรงหน้าเผยให้เห็นว่า รปภ. ที่เข้าเวรรับสายฉุกเฉินแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเด็กโทรมาแกล้งเล่น แถมยังตอบกลับว่า “อย่ากดลิฟต์เล่น” แล้วตัดสายทิ้ง
นอกจากนี้ยังมีจังหวะที่เด็กได้ยินเสียงจากข้างนอกแล้วโบกมือให้กล้องวงจรปิดด้วยความดีใจเพราะคิดว่าครอบครัวมาช่วยแล้ว ทั้งที่ตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกติดอยู่ในลิฟต์ ที่สำคัญคือลิฟต์ตัวนี้อยู่ห่างจากห้องควบคุมอัคคีภัยของชุมชนเพียงไม่กี่เมตรและมีแค่กำแพงกั้น ผู้ปกครองจึงตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีใครเดินมาดูจนทำให้เด็กต้องติดอยู่นานขนาดนี้
ในเวลาต่อมา นิติบุคคลออกมาชี้แจงว่า รปภ. รับสายฉุกเฉิน 3 ครั้ง แต่สัญญาณไม่ดีและวางหูโทรศัพท์ไม่สนิท ทำให้สัญญาณขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นส่งมาไม่ถึงห้องควบคุม และทำให้เข้าการช่วยเหลือได้ล่าช้า แต่ผู้ปกครองไม่ยอมรับคำอธิบายนี้และมองว่า รปภ. ไม่ยอมมาตรวจสอบสถานที่จริงตามขั้นตอน ล่าสุดตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
อย่างไรก็ดี นิติบุคคลไล่พนักงานที่รับผิดชอบในวันเกิดเหตุออกแล้ว และสัญญาว่าจะตรวจสอบลิฟต์รวมถึงระบบสื่อสารฉุกเฉินทั้งหมดในชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
ขณะที่ชาวเน็ตที่ทราบข่าวต่างวิจารณ์การทำงานของ รปภ. อย่างหนัก ต่อให้คิดว่าเด็กแกล้งก็ควรเดินไปดูให้แน่ใจ และถ้าคนติดอยู่ในลิฟต์เป็นคนแก่หรือคนป่วยอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้
ข้อมูลจาก : ctwant
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