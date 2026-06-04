ชายแต่งคล้ายตำรวจ ขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก-ไร้ป้ายทะเบียน ผ่านด่านฉลุย
ชายแต่งคล้ายตำรวจ ขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก-ไร้ป้ายทะเบียน ผ่านด่านฉลุย ล่าสุดยืนยันไม่ใช่ตำรวจ พร้อมเรียกตัวเปรียบเทียบปรับแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก เคลื่อนที่เร็วกลุ่มสมาคมนักรบด่านเถื่อนสรรสร้างสังคม โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา ปรากฏชายสวมเครื่องแบบครึ่งท่อนล่างคล้ายตำรวจ ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจจราจรของ สน.สำเหร่ ทั้งที่ชายดังกล่าวไม่สวมหมวกกันน็อก และไม่มีการติดป้ายทะเบียน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่เรียกและปล่อยให้ผ่านไปอย่างง่ายดาย
คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าชายรายดังกล่าวเป็นบุคคลพวกเดียวกันหรือไม่ เพราะถ้าหากเป็นประชาชนทั่วไปอาจถูกเรียกและสั่งปรับ
“ครบเครื่อง หมวกไม่ใส่ เล่นมือถือ” , “ตอนแรกเดินไปดัก พอเห็นสีกางเกง แกล้งทำเป็นไม่เห็นเฉย 555” , “หมวกไม่ใส่ป้ายทะเบียนไม่ติด แต่รอด” , “คนถ่ายน่าจะอยู่ไม่ไกล (หมายถึงตำรวจก็น่าจะเห็นนะ) โบกให้เป็นพิธีหน่อยก็ยังดี เดี๋ยวนี้โซเชียลมันเร็วครับพี่ตำรวจ”
ต่อมาได้มีการชี้แจงว่า จากกรณีที่สังคมออนไลน์มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับคลิปวิดีโอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จราจร สังกัดสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ (สน.สำเหร่) ซึ่งปรากฏภาพชายรายหนึ่งพยายามให้สัญญาณมือเพื่อหยุดรถจักรยานยนต์ แต่ผู้ขับขี่ไม่ได้หยุดรถ จนนำไปสู่กระแสตั้งคำถามจากประชาชนนั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งได้รับรายงานยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าว “ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ” แต่เป็นประชาชนทั่วไป ทราบชื่อเบื้องต้นคือ นายเอ (นามสมมุติ)
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.สำเหร่ ได้ดำเนินการเชิญตัวนายเอมาสอบสวน และทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ตามคดีเปรียบเทียบปรับที่ 85 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2569 ในข้อหาความผิดตามพฤติการณ์ที่ปรากฏในคลิป
หมายเหตุการดำเนินคดี: การเปรียบเทียบปรับดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยพนักงานสอบสวน สน.สำเหร่ ได้บันทึกประวัติและเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใส
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