2 ข้าราชการดวงเฮง ได้รางวัล รถฟอร์จูนเนอร์-รถไฟฟ้า สลากกาชาดสตูล 2569
ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสตูล ปี 2569 ผู้ว่าฯ สตูล ส่งมอบรถฟอร์จูนเนอร์-รถไฟฟ้าแจคู ให้สองผู้โชคดี ข้าราชการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลจัดพิธีส่งมอบรางวัลใหญ่สลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2569 ให้กับสองข้าราชการดวงเฮงอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางคณะผู้บริหารจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมขอบคุณประชาชนร่วมทำบุญนำรายได้ช่วยผู้ยากไร้
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางสาววิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตลอดจนปลัดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีส่งมอบรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ประจำปีนี้
ผู้โชคดีที่เดินทางมารับมอบรางวัลใหญ่จากสลากกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2569 มีดังนี้
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รางวัลที่ 1: รถยนต์อเนกประสงค์ TOYOTA รุ่น Fortuner 2.4 Leader S หมายเลขสลาก 48602 ผู้ได้รับรางวัลคือ นายอาณัติ มีบุญ
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รางวัลที่ 2: รถยนต์ไฟฟ้า JAECOO EV MAX หมายเลขสลาก 29947 ผู้ได้รับรางวัลคือ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล แสดงความขอบคุณประชาชนรวมถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนซื้อสลากกาชาดการกุศล รายได้ทั้งหมดจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไปตามแนวคิด “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”
ข้อมูลและภาพจาก: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
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