“ทักษิณ” รอใบบริสุทธิ์ เพื่อยื่นปลดกำไล EM หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ทักษิณ รอใบบริสุทธิ์ เพื่อยื่นปลดกำไล EM หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งหลังจากนี้เรือนจำพิเศษธนบุรีจะเป็นคนนัดหมายวันต่อไป
จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 ซึ่ง พล.ต.ท.รุทธพล นวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสามารถปลดได้เลยนั้น
ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าว่าในขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลจะตรวจสอบและออกหมายสั่งปล่อยไปยังเรือนจำ เพื่อออกใบบริสุทธิ์ หรือ เอกสารสำคัญการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษ แต่กรณีนายทักษิณ จะต้องรอหมายปล่อยตัวจากศาล และส่งไปยังเรือนจำฯที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่คุมประพฤติ ของนายทักษิณและจะนัดหมายให้มารับใบบริสุทธิ์ เพื่อไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อขอปลดกำไล EM สำหรับพ้นโทษโดยสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังมีการระบุอีกด้วยว่าการออกหมายสั่งปล่อยตัวจากศาล จะถูกส่งไปยังเรือนจำพิเศษธนบุรี เนื่องจากเป็นเรือนจำ ที่อยู่ในพื้นที่ตามทะเบียนพำนักสถานที่พักโทษคุมประพฤติ ทำให้ขณะนี้รายชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรี ได้อยู่ในการพิจารณาของกรรมการเรือนจำพิเศษธนบุรีเรียบร้อยแล้ว
และเมื่อมีหมายปล่อยตัวจากศาลส่งมาที่เรือนจำพิเศษธนบุรีเมื่อใด ทางเรือนจำพิเศษธนบุรีก็จะได้นัดหมายให้อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปรับใบบริสุทธิ์ เพื่อไปใช้ยื่นขอปลดกำไล EM กับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน อดีตนายกรัฐมนตรีก็จะพ้นโทบริบูรณ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ ไม่ต้องรอครบกำหนด สามารถปลดกำไล EM ได้เลย
- “อนุทิน” แสดงความยินดี “ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ วันนี้เป็นวันมงคล ไม่พูดเรื่องอื่น
- “เอม พินทองทา” น้ำตาคลอดีใจ “ทักษิณ” พ้นโทษ ช่วงนี้อยู่บ้านกับหลาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: