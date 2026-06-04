ชมภาพวินาที “คิม จอง-อึน” แสดงความยินดีกับผู้เล่น “แนโกฮยัง” หลังคว้าแชมป์ AFC หญิง
ชมภาพวินาที คิม จอง-อึน แสดงความยินดีกับผู้เล่น สโมสรแนโกฮยัง หลังคว้าแชมป์หญิง AFC สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของเกาหลีเหนือ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สำนักข่าว เดอะซัน ได้รายงานว่า นาย คิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับทีมสโมสรฟุตบอลหญิง แนโกฮยัง หลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิง AFC แชมป์เปียนลีคได้เป็นสมัยแรก
โดยผู้เล่นต่างแสดงความยินดี และบางคนถึงกับหลั่งน้ำตา ขณะจับมือกับผู้นำเกาหลีเหนือ ก่อนที่นายคิม จอง-อึน จะถ่ายภาพร่วมกับผู้เล่น
สำหรับทีมแนโกฮยัง สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกจากเกาหลีเหนือที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว ภายหลังจากที่เฉือนเอาชนะ โตเกียว เวอร์ดี เบเลซา ได้ 1-0 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสโมสรแนโกฮยังยังนับเป็นทีมแรกที่เดินทางเยือนเกาหลีใต้ในรอบ 8 ปี
จากชัยชนะของสโมสรแนโกฮยังนั้นยังจะทำให้ ทีมดังกล่าวได้ร่วมแข่งขัน ฟุตบอลหญิงสโมสรโลก ในปี 2571 อีกด้วย
North Korean leader Kim Jong Un met Naegohyang Women's FC, winners of the Asian Football Confederation Women's Champions League last month in South Korea. The team were the first athletes to visit the South in eight years pic.twitter.com/IMHlQmEtTM
— Reuters (@Reuters) June 3, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “คิมจองอึน” สั่งยิงนิวเคลียร์ทันที หากถูกลอบสังหาร หวั่นซ้ำรอยผู้นำอิหร่าน
- “คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ
- คิมจองอึน สั่งแบนออกอากาศ “ทีมดังพรีเมียร์ลีค” ตามนโยบายเกาหลีเหนือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: