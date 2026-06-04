ข่าวดาราบันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกในตำนาน อวดภาพย้อนวัยใส 46 ปีก่อน สวยอมตะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 13:50 น.
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ตุ๊ก ดวงตา เปิดภาพย้อนวัย 46 ปีก่อน

ตุ๊ก ดวงตา อวดภาพย้อนวัยสวยอมตะเมื่อ 46 ปีก่อน พร้อมอัปเดตชีวิตปัจจุบันในวัย 71 ปี ดูแลตัวเองอย่างดี ออกกำลังกายและเข้าครัวสุดแฮปปี้

เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนละครและคนในวงการบันเทิง หลังดารารุ่นใหญ่ฝีมือคุณภาพอย่าง ตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี ได้หยิบภาพเก่าในอดีตเมื่อราว 46 ปีก่อนกลับมาโพสต์ให้แฟน ๆ ได้ชมกันอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว tooktung เผยให้เห็นลุคสาววัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 25-26 ปี ที่มีความสวยสดใสและหน้าตาคมคายโดดเด่นสะดุดตา

ภาพที่เธอออกมาแชร์จะเห็นออร่าความสวยหวานละมุนในชุดเสื้อคอตั้งสีฟ้า โครงหน้าได้รูป ดวงตากลมโตเป็นประกาย และรอยยิ้มที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ ขณะที่อีกภาพเผยให้เห็นอีกลุคที่ปรับสไตล์ให้ดูหรูหราขึ้นมาในชุดสีชมพูอ่อน พร้อมสวมสร้อยคอไข่มุกเน้นช่วงคอให้ดูระหง เมคอัพเน้นดวงตาให้คมเข้มรับกับริมฝีปากสีแดง ยิ่งขับเน้นเสน่ห์ความสวยแบบสาวมั่นใจออกมาได้อย่างไร้ที่ติ

ตุ๊ก ดวงตา ย้อนภาพวัยเด็ก
ภาพจาก Instagram : tooktung

หลังจากโพสต์ภาพดังกล่าว เหล่าคนบันเทิงชื่อดังต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความงามอย่างล้นหลาม เช่น แอฟ ทักษอร ที่เข้ามาชมว่า “สวยจังค่ะ” ขณะที่ ท็อป ดารณีนุช คอมเมนต์แสดงความประทับใจในฐานะแฟนคลับตัวยงว่า “งามไม่มีใครเทียบพี่หนู บอกเลยหนูเป็นเอฟซีพี่ตั้งแต่ประถมค่ะ รูปที่พี่ถ่ายแฟชั่นหนูมาตัดทำหน้าปกสมุดนักเรียนแล้วห่อพลาสติกทุกเล่ม”

สำหรับนักแสดงดาวค้างฟ้า ดวงตา ตุงคะมณี เกิดวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ปัจจุบันอายุ 71 ปี เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและมีผลงานโดดเด่นในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะบทคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในละครชื่อดังหลายเรื่อง

ส่วนไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน หากเข้าไปติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวจะพบว่า ดารารุ่นใหญ่ยังคงดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เจ้าตัวมักจะแชร์ภาพกิจกรรมขณะออกกำลังกายภายในบ้านเป็นประจำ นอกจากนี้ยังชอบเผยโมเมนต์ความสุขในการเข้าครัวทำอาหารหน้าตาหน้าทานให้แฟน ๆ ได้เห็นอยู่ตลอด เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่แฮปปี้สุด ๆ

ตุ๊ก ดวงตา วัย 71 ปี
ภาพจาก Instagram : tooktung
ตุ๊ก ดวงตา แชร์ภาพออกกำลังกาย
ภาพจาก Instagram : tooktung
ตุ๊ก ดวงตา เปิดภาพในอดีต-2
ภาพจาก Instagram : tooktung
ตุ๊ก ดวงตา เปิดภาพในอดีต
ภาพจาก Instagram : tooktung

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 13:50 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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