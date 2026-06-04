วิกรม ราชานมดิบ ท้าดวลหมัด ท็อป LazyLoxy ลั่น มาสอนมารยาทบนสังเวียนหน่อย

ไปกันใหญ่! วิกรม ราชานมดิบ ท้าดวลหมัด ท็อป LazyLoxy ลั่น มาสอนมารยาทบนสังเวียนให้หน่อย ทำชาวเน็ตคอมเมนต์เดือด
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ดูเหมือนว่าจะจบยากแล้ว หลังจากอินฟลูเอนเซอร์คนดัง วิกรม เดอะเฟซ หรือ วิกรม ราชานมดิบ โพสต์คลิปเต้นคู่กับ เบียร์ เดอะวอยซ์ ที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะแท็กชื่อ ท็อป LazyLoxy อดีตคนรักเก่าของเบียร์ไปด้วย พร้อมข้อความเย้ยหยันว่า “Lazyloxy ทำไรอยู่ค้าบ” ก่อนจะต่อยอดเป็นดรามาร้อนที่โต้เถียงกันผ่านโซเชียลไม่หยุด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ
ล่าสุด (4 มิ.ย. 69) วิกรม ราชานมดิบ ยังไม่ยอมหยุดปัญหากลับสาดน้ำมันเข้ากองไฟอีกครั้งทั้ง ๆ ที่ตอนแรกดูเหมือนจะมอดไปแล้ว โดย วิกรม ได้ท้าต่อยกับ ท็อป LazyLoxy บนสังเวียน พร้อมแท็กชื่ออินสตาแกรมของศิลปินฮิปฮอปชื่อดังไปด้วย
“วันนี้ผมอยากมาท้า พี่ท็อป LazyLoxy ผมอยากให้พี่ท็อปมาสู้กับผมตรง ๆ ไม่ต้องมาฝากพี่เบียร์ หรือใครมาสอนผม ผมขอเชิญพี่มาสอนมารยาทผมบนสังเวียนได้เลยครับ พี่จะรับคำท้ามั้ยครับ”
ต่อมายูทูบเบอร์คนดัง อย่าง My Mate Nate ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วย โดยบอกว่า ให้วิกรมกับท็อปมาชกกันในรายการ idol fight 6 ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับยูทูบเบอร์ดังที่จะต้องไปให้ค่ากับคนแบบนี้ บางคนก็ขอขึ้นชกกับ วิกรม ราชานมดิบ แทน ท็อป LazyLoxy เอง
ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนก็พยายามคอมเมนต์เตือนสติ วิกรม ราชานมดิบ ว่าตนคือคนเริ่มก่อนตั้งแต่แรก แทนที่จะขอโทษ แต่กลับไปท้าชกกับเขาอีก
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อ้างอิงจาก : IG wikrom_mtn, reallazylife
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