ข่าวดาราบันเทิง

วิกรม ราชานมดิบ ท้าดวลหมัด ท็อป LazyLoxy ลั่น มาสอนมารยาทบนสังเวียนหน่อย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 13:43 น.
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ไปกันใหญ่! วิกรม ราชานมดิบ ท้าดวลหมัด ท็อป LazyLoxy ลั่น มาสอนมารยาทบนสังเวียนให้หน่อย ทำชาวเน็ตคอมเมนต์เดือด

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ดูเหมือนว่าจะจบยากแล้ว หลังจากอินฟลูเอนเซอร์คนดัง วิกรม เดอะเฟซ หรือ วิกรม ราชานมดิบ โพสต์คลิปเต้นคู่กับ เบียร์ เดอะวอยซ์ ที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะแท็กชื่อ ท็อป LazyLoxy อดีตคนรักเก่าของเบียร์ไปด้วย พร้อมข้อความเย้ยหยันว่า “Lazyloxy ทำไรอยู่ค้าบ” ก่อนจะต่อยอดเป็นดรามาร้อนที่โต้เถียงกันผ่านโซเชียลไม่หยุด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

สรุปดราม่า วิกรม เปิดหา ท็อป LazyLoxy โต้เดือด เบียร์แฉ ความลับ 3 ปี อิรุงตุงนังแบบงงๆ

ล่าสุด (4 มิ.ย. 69) วิกรม ราชานมดิบ ยังไม่ยอมหยุดปัญหากลับสาดน้ำมันเข้ากองไฟอีกครั้งทั้ง ๆ ที่ตอนแรกดูเหมือนจะมอดไปแล้ว โดย วิกรม ได้ท้าต่อยกับ ท็อป LazyLoxy บนสังเวียน พร้อมแท็กชื่ออินสตาแกรมของศิลปินฮิปฮอปชื่อดังไปด้วย

“วันนี้ผมอยากมาท้า พี่ท็อป LazyLoxy ผมอยากให้พี่ท็อปมาสู้กับผมตรง ๆ ไม่ต้องมาฝากพี่เบียร์ หรือใครมาสอนผม ผมขอเชิญพี่มาสอนมารยาทผมบนสังเวียนได้เลยครับ พี่จะรับคำท้ามั้ยครับ”

วิกรม ราชานมดิบ ท้าดวลหมัด ท็อป LazyLoxy ลั่น มาสอนมารยาทบนสังเวียน-1

ต่อมายูทูบเบอร์คนดัง อย่าง My Mate Nate ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วย โดยบอกว่า ให้วิกรมกับท็อปมาชกกันในรายการ idol fight 6 ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับยูทูบเบอร์ดังที่จะต้องไปให้ค่ากับคนแบบนี้ บางคนก็ขอขึ้นชกกับ วิกรม ราชานมดิบ แทน ท็อป LazyLoxy เอง

ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนก็พยายามคอมเมนต์เตือนสติ วิกรม ราชานมดิบ ว่าตนคือคนเริ่มก่อนตั้งแต่แรก แทนที่จะขอโทษ แต่กลับไปท้าชกกับเขาอีก

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3 คอมเมนต์ชาวเน็ต-4 คอมเมนต์ชาวเน็ต-5 คอมเมนต์ชาวเน็ต-6

 

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อ้างอิงจาก : IG wikrom_mtn, reallazylife

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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