ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาด “ต้น เดิมพัน” พี่น้องฝาแฝดนาน 15 ปี แจงยิบปมปัญหา
ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาดพี่น้องฝาแฝด ต้น เดิมพัน นานกว่า 15 ปีแล้ว หลังถูกโยงจากข่าวดังจนได้รับผลกระทบ ย้ำแค่หน้าตาเหมือนกัน แต่ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
จากกรณี “ต้น” เดิมพัน อยู่วิทยา ตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงจนต่อมาได้สร้างผลกระทบให้กับ “ต่อ” เติมพงศ์ อยู่วิทยา พี่น้องฝาแฝด ซึ่งลักษณะภายนอกมีความคล้ายคลึงกันมาก กระทั่งฝ่ายหลังถูกเข้าใจผิดและได้รับความเสียหายโดยเฉาะชื่อเสียงในวงการ
ด้วยเหตุนี้ เติมพงศ์ อยู่วิทยา จึงถือโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชนโดยระบุว่า แม้ตัวเองจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกับต้น เดิมพัน อยู่วิทยา แต่ตนได้อีกฝ่ายได้ตัดขาดความสัมพันธ์ โดยไม่ติดต่อไม่ยุ่งเกี่ยวกันมานานถึง 15 ปีแล้ว
สาเหตุของปัญหาฝั่งของ ต่อ เติมพงศ์ เปิดเผยว่ามาจากเรื่องของทางธุรกิจ รวมถึงความขัดแย้งภายในอดีตของครอบครัว
ต่อ เติมพงศ์ ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับต้นแต่อย่างใด และไม่รับรู้ถึงที่อยู่หรือการดำเนินชีวิตของอีกฝ่ายในปัจจุบัน ดังนั้นข้อกล่าวหาและคดีความที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ที่ถูกกล่าวถึงเท่านั้น
ทั้งนี้ นายเติมพงศ์ ระบุถึงเรื่องของทางคดีความนั้นควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาต่อไป พร้อมย้ำให้สังคมแยกแยะบุคคลทั้งสองออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง.
ที่มา : ผู้จัดการ
แม้ใช้นามสุกล “อยู่วิทยา”แต่ “ต้น เดิมพัน” ไม่มีความเกี่ยวดองกับสายของนายเฉลียว
สำหรับ “ต้น เดิมพัน” แม้จะพ่วงนามสกุลดังท้ายชื่อ แต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวดองกับตระกูลอยู่วิทยาทางสายของนายเฉลียว อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มกระทิงแดงตลอดจนธุรกิจในเครือแต่อย่างใด
โดย “ต้น เดิมพัน” เคยให้สัมภาษณ์ว่า “อยู่วิทยา” เป็นนามสกุลของมารดา ตัวเองนั้นใช้นามสกุลนี้หลังคุณแม่เลิกกับพ่อ โดยเขาเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร จากจุฬาฯ ก่อนที่หลายคนจะมารู้จักหลังเข้าเทกโอเวอร์ธุรกิจลิม่า รีสอร์ท กรุ๊ป เจ้าของรีสอร์ต ลิม่า โคโค่ บนอ่าวพร้าว และลิม่า เบลล่า ที่หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด และในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารแรพพิด กรุ๊ป กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) จนได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Shark Tank Thailand ซีซั่น 4
ขณะที่ ต่อ-เติมพงศ์ อยู่วิทยา เรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์ เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวเป็น Managing Director เจ้าของรีสอร์ต จากนั้นผันตัวเป็นผู้บริหารร้านกาแฟ Casa Lapin.
