ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาด “ต้น เดิมพัน” พี่น้องฝาแฝดนาน 15 ปี แจงยิบปมปัญหา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 16:59 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 17:16 น.
59
ต่อเติมพงศ์ ต้นเดิมพัน ฝาแฝด
แฟ้มภาพ

ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาดพี่น้องฝาแฝด ต้น เดิมพัน นานกว่า 15 ปีแล้ว หลังถูกโยงจากข่าวดังจนได้รับผลกระทบ ย้ำแค่หน้าตาเหมือนกัน แต่ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

จากกรณี “ต้น” เดิมพัน อยู่วิทยา ตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงจนต่อมาได้สร้างผลกระทบให้กับ “ต่อ” เติมพงศ์ อยู่วิทยา พี่น้องฝาแฝด ซึ่งลักษณะภายนอกมีความคล้ายคลึงกันมาก กระทั่งฝ่ายหลังถูกเข้าใจผิดและได้รับความเสียหายโดยเฉาะชื่อเสียงในวงการ

ด้วยเหตุนี้ เติมพงศ์ อยู่วิทยา จึงถือโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชนโดยระบุว่า แม้ตัวเองจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกับต้น เดิมพัน อยู่วิทยา แต่ตนได้อีกฝ่ายได้ตัดขาดความสัมพันธ์ โดยไม่ติดต่อไม่ยุ่งเกี่ยวกันมานานถึง 15 ปีแล้ว

สาเหตุของปัญหาฝั่งของ ต่อ เติมพงศ์ เปิดเผยว่ามาจากเรื่องของทางธุรกิจ รวมถึงความขัดแย้งภายในอดีตของครอบครัว

ต่อ เติมพงศ์ ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับต้นแต่อย่างใด และไม่รับรู้ถึงที่อยู่หรือการดำเนินชีวิตของอีกฝ่ายในปัจจุบัน ดังนั้นข้อกล่าวหาและคดีความที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ที่ถูกกล่าวถึงเท่านั้น

ทั้งนี้ นายเติมพงศ์ ระบุถึงเรื่องของทางคดีความนั้นควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาต่อไป พร้อมย้ำให้สังคมแยกแยะบุคคลทั้งสองออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง.

ต่อ เติมพงศ์
ต่อ เติมพงศ์ (แฟ้มภาพ)
ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา
ต้น เดิมพัน อยู่วิทยา (แฟ้มภาพ)

แม้ใช้นามสุกล “อยู่วิทยา”แต่ “ต้น เดิมพัน” ไม่มีความเกี่ยวดองกับสายของนายเฉลียว

สำหรับ “ต้น เดิมพัน” แม้จะพ่วงนามสกุลดังท้ายชื่อ แต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวดองกับตระกูลอยู่วิทยาทางสายของนายเฉลียว อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มกระทิงแดงตลอดจนธุรกิจในเครือแต่อย่างใด

โดย “ต้น เดิมพัน” เคยให้สัมภาษณ์ว่า “อยู่วิทยา” เป็นนามสกุลของมารดา ตัวเองนั้นใช้นามสกุลนี้หลังคุณแม่เลิกกับพ่อ โดยเขาเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร จากจุฬาฯ ก่อนที่หลายคนจะมารู้จักหลังเข้าเทกโอเวอร์ธุรกิจลิม่า รีสอร์ท กรุ๊ป เจ้าของรีสอร์ต ลิม่า โคโค่ บนอ่าวพร้าว และลิม่า เบลล่า ที่หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด และในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารแรพพิด กรุ๊ป กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) จนได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Shark Tank Thailand ซีซั่น 4

ขณะที่ ต่อ-เติมพงศ์ อยู่วิทยา เรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์ เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวเป็น Managing Director เจ้าของรีสอร์ต จากนั้นผันตัวเป็นผู้บริหารร้านกาแฟ Casa Lapin.

ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ เคลื่อนไหวหลังแจ้งความ ตอบทำไมพรรคส้มเจอโยง “ฮุน เซน”

36 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาว 22 ธ.ค. 68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

14 นาที ที่แล้ว
บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท

50 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รู้สาเหตุ บอส ณวัฒน์ เตือนแรง ชาล็อต มีน้ำตาในงานวันเกิด สุดทน ลืมตัว-ปัดงาน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย

50 นาที ที่แล้ว
คดีพลิก พบโดรนบินว่อนสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แท้ฝีมือสิ่งนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาด “ต้น เดิมพัน” พี่น้องฝาแฝดนาน 15 ปี แจงยิบปมปัญหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล หนุ่มญี่ปุ่นคลั่งไคล้รถไฟ ถึงขั้นซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่ห้อง เผยมีแผนทำบ้านเป็นรถไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส วิธีโอนเงินออกจากแอปฯ เป๋าตัง หลังโครงการไม่ได้ไปต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รทสช. เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “พีระพันธุ์-อรรถวิชช์-นราพัฒน์” สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ คนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน 29 ปี Sony หุ้ยโจว ปิดโรงงานถาวร กระทบ 3 หมื่นชีวิต จ่ายชดเชยหลักล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พระชั้นผู้ใหญ่ กัมพูชา เสนอทุกวัดติดธงชาติ ปลุกกระแสสู้ไทย อ้างถูกรุกรานหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปอยเปตโดนถล่ม! เปิดคลิปนาทีทัพอากาศ ปูพรมทลายดง “สแกมเมอร์เขมร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง หนุ่มคันโคน “น้องชาย” นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
