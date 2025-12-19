ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี

ข่าว

ไฮโซนัท อภิชาติ เปิดใจครั้งแรก ปมไฮโซ ต. เบี้ยวหนี้ 14 ล้าน ช้่ำหนักเพราะเป็น เพื่อนสนิท แต่ผิดสัญญานานเป็นปียังติดต่อไม่ได้

จากกรณีประเด็นดังในวงการนักธุรกิจและไฮโซที่จู่ ๆ ก็มีข่าวลือออกมาว่า ไฮโซ ต. นามสกุลดัง เบี้ยวหนีเพื่อนสนิท ไฮโซ น. บินหนีไปอยู่ต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ซึ่งทำเอาชาวเน็ตต่างก็พากันรุมใส่ใจ และถามหาคำตอบกันยกใหญ่ว่าข้อมูอักษรย่อดังกล่าวนั้นหมายถึงใครกันแน่

ล่าสุด 18 ธ.ค. 68 ไฮโซนัท อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ผู้นำเข้ารถซุปเปอร์คาร์หรู Lamborghini ออกมาเปิดใจยอมรับในรายการ ข่าวใส่ไข่ ว่า ตนคือ ไฮโซ น. ซึ่งเป็นผู้เสียหายกรณีของ ไฮโซ ต. เบี้ยวหนี้เพื่อนสนิท หอบเสื้อผ้าหนีไปต่างประเทศ โดยยอดหนี้รวมทั้งหมด 14 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ก้อน คือ ก้อนแรก 11 ล้านบาท ดอกเบี้ย 8% และก้อนสอง 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6%

คุณนัท อภิชาติ เล่าว่า ตนและ ไฮโซ ต. เป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก็คบหาไปมาหาสู่กันมาเรื่อย ๆ รวมแล้วก็ประมาณ 30 ปีที่รู้จักกันมา จนไฮโซ ต. ได้มาเป็นลูกค้าซื้อรถ Lamborghini ตนเข้ามาทำงานที่ Lamborghini พอดี ไฮโซ ต. นำรถเข้ามาทำเซอร์วิส เลยมีโอกาสได้พูดคุยกัน

คุณนัท เล่าต่อว่า การให้ยืมเงินเกิดจากความไว้ใจในฐานะเพื่อน พอเพื่อนเดือดร้อนมายืมเงิน ตนก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ทำสัญญายืมเงินกันไป ซึ่งก็มีกำหนดเวลาระบุเอาไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่ง 2 ก้อน คือ 11 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท รวมเป็น 14 ล้านบาท

ก้อนแรก 11 ล้านบาท เกิดขึ้นในปี 2565 และมีการทำสัญญาว่าจะคืนในปี 2566 ในส่วนของดอกเบี้ยทางฝั่งของ ไฮโซ ต. เป็นผู้เสนอมาเองคือ 8% สำหรับเงินกู้ 11 ล้านบาท และหลังจากนั้นประมาณ 6-7 เดือนก็มีการกลับมาขอกู้เพิ่มอีก 3 ล้านบาท พร้อมเสนอดอกเบี้ย 6%

แต่เมื่อถึงกำหนดชำระ ไฮโซ ต. ขอเลื่อนจ่ายมาเรื่อย ๆ จนมีอยู่ครั้งหนึ่งพฤติกรรมของ ไฮโซ ต. เริ่มแปลก คือ เสนอให้หุ้นส่วนของคุณนัท ไปกู้เงินจากบริษัทไฮโซ ต. แล้วนำเงินก้อนนั้นมาคืนคุณนัทอีกทอดหนึ่ง ซึ่งคุณนัทมองว่ามันวุ่นวายหลายทอด ก็ขอรอต่อดีกว่า แล้วตัวของ ไฮโซ ต. เองก็ขอเลื่อนต่อ

คุณนัทพยายามติดต่อเกือบปีเพื่อจะนัดมาพูดคุยว่าจะเอายังไง จนติดต่อกันครั้งสุดท้ายช่วงเดือนกรกฎาคม ไฮโซ ต. แจ้งว่าไม่สะดวกคืนเงินในตอนนี้ จะสามารถคืนได้อีกทีคือช่วงปี 2570 ทั้งยังอ้างว่า ปีนี้ผลกำไรบริษัทไม่ดี ไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ย ถ้าจะคืนเงินได้ต้องขายบริษัทก่อน หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้

จากนั้น คุณนัท อภิชาติ เล่าต่อว่า เมื่อติดต่อไม่ได้เลยตัดสินใจเริ่มคุยกับทางทนายความ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินการตามศาลปกติ เพิ่งไปขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อ 15 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ส่วนนัดถัดไปคือเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งตอนที่ไปศาลทางด้าน ไฮโซ ต. ส่งทนายมาเป็นตัวแทน พร้อมมาขอไกล่เกลี่ยประนีประนอม เพราะยังขายบริษัทไม่ได้

ขณะที่ทางด้าน คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ภรรยาคุณนัท เล่าเพิ่มเติมว่า เคยคุยกับภรรยา ไฮโซ ต. และได้รับคำพูดในทำนองว่า “ถ้าพี่ลำบากหรือเดือดร้อนเรื่องเงินก็สามารถไปยืมจากคนอื่นก่อนได้ นามสกุลพี่ยืมได้ง่าย ๆ อยู่แล้ว”

นอกจากนั้น คุณขวัญ ยังได้เล่าต่อว่า ทางฝั่งลูกหนี้พยายามจะอ้างอยู่ตลอดว่า “เงิน 14 ล้านบาทที่ยืมไปนั้น เป็นเงินเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ ทั้ง ๆ ที่ในสัญญาเงินกู้ส่วนบุคคลก็มีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการกู้ยืมไม่ใช่การเอาไปลงทุน” พร้อมพูดเสียงแข็งใส่ว่า “คืนได้แค่ 5 ล้าน จะเอาไปเลยไหมล่ะ” ซึ่งเป็นคำพูดและพฤติกรรมที่คุณขวัญ ม.ล.พลอยนภัส ไม่ประทับใจสักเท่าไหร่ เลยรู้สึกโกรธ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โพสต์บทเรียนครั้งใหญ่ลงในอินสตาแกรม จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้น

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่

