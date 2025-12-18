บันเทิง

ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ ไฮโซ ต. เคยเสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 11:17 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:17 น.
79
มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยถูก ไฮโซ ต. เสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้

ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยเจอ ไฮโซ ต. แล้ว เสนอตัวมาช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้

จากกรณีข่าวลือแวดวงนักธุรกิจและไฮโซถูกแพร่กระจายทั่วโซเชียลว่า ไฮโซ ต. นามสกุลดัง กูรูด้านการเงิน ถังแตก หอบเสื้อผ้าบินลัดฟ้าไปสหรัฐอเมริกา หนีหนี้ ไฮโซ น. ซึ่งชาวเน็ตก็พยายามจะใส่ใจว่าไฮโซผู้นี้คือใครกันแน่

ล่าสุดในรายการ ข่าวใส่ไข่ (17 ธ.ค. 68) ก็มีการพูดคุยและนำเสนอประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยหลังจากที่ มดดำ คชาภา อ่านข่าวนี้แล้ว จู่ ๆ เจ้าตัวก็พูดขึ้นมาว่า

“เอาจริง ๆ เหมือนฉันเคยเจอเขานะ มีคนมาเสนอว่าจะมาวางแผนเรื่องภาษีให้กับดาราว่าทำอย่างไร นู่นนั่นนี่ เขามาเสนอ

จากเหตุการณ์นี้มันก็สอนตัวพวกเราด้วยนะ ว่าภาพลักษณ์ทั้งหลายที่หรูหราทุกวันนี้เชื่อไม่ได้ มันไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมด และส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะไประวังคนไกลตัว อันนี้ก็สอนตัวเองด้วย ตัดความโลภของเราให้น้อยสุด

เขาบอกว่าไม่มีอาชีพไหนหรอกที่ลงทุน 10 บาท แล้วได้ 100 บาท ได้ 1,000 บาท มันไม่มีหรอกเงินร้อยล้าน พันล้าน มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้น ถ้ามันทำได้จริง เขาจะมาบอกเราทำไม และต้องรู้จักเริ่มนอยส์และต้องระแวง ไม่ต้องคนไกลตัวหรอก คนใกล้ตัวให้ระแวดระวัง”

มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยถูก ไฮโซ ต. เสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

43 วินาที ที่แล้ว
ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ ข่าว

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

26 นาที ที่แล้ว
ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาประเทศไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม บันเทิง

ดราม่า พระเอกจีน ไม่กล้ามาไทย กลัวโดนอุ้มไปขาย แฟนคลับไทยเดือดแห่เลิกติดตาม

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

43 นาที ที่แล้ว
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่ ข่าว

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

45 นาที ที่แล้ว
หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประกาศลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่การเมือง ข่าว

ประวัติ หมอสุภัทร ทิ้งเสื้อกาวน์ 30 ปี ลงเล่นการเมือง สวมเสื้อ พรรคประชาชน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฟินแลนด์ ขอโทษชาวเอเชีย ปมมิสฟินแลนด์ทำท่าเหยียดเชื้อชาติ

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการฟุตบอลเศร้า “อีธาน แม็คลอยด์” อดีตแข้งเยาวชนวูล์ฟแฮมป์ตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! ดัมพ์รถบรรทุก ชนเข้ากับสะพานลอย ก่อนถล่มทับรถพังยับ คนขับดับ 1 ข่าว

เปิดสาเหตุ สะพานลอยถล่ม ทับกระบะขนไข่ ดับ 1 เจ็บ 1 หลังบรรทุกดัมพ์ชนสนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี “พฤทธิกร สาระกุล” คดี ม.112 หลบหนีระหว่างสืบพยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางเลี่ยง บางนา-ตราด กม.34 ที่รถติดสะสมจากสะพานลอยถล่ม ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง ตลาดนำไทย บางนา-ตราด กม.34 เหตุสะพานลอยทับรถ รถติดสะสม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยถูก ไฮโซ ต. เสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้ บันเทิง

ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ ไฮโซ ต. เคยเสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจถึงมิตรภาพในงานเลี้ยง บันเทิง

น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ยึดเงินสด 11 ล้าน โกดังตรงข้ามกาสิโน คาดใช้สนับสนุนทัพเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดประวัติ “บอม” ศรัท สุ่มประดิษฐ นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย คัมแบ็คคว้าเหรีญทองซีเกมส์ในรอบ 12 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไปรษณีย์ไทย แถลงเปลี่ยนนโยบายเก็บภาษีสินค้าขาเข้า เริ่มใช้ 1 ม.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ตรีนุช เทียนทอง “รมว.แรงงาน” และ “เลขาธิการ พปชร.” หญิงแกร่งหลานสาว “ป๋าเหนาะ” ผู้ถูกวางตัวเป็นแคนดิเดต ชิงเก้าอี้นายกฯ ในการเลือกตั้งปี 2569 ข่าวการเมือง

ประวัติ “ตรีนุช เทียนทอง” แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงินตก 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม ข่าวต่างประเทศ

งามหน้าสภาปากีฯ! สส. 12 ชีวิต แย่งเงิน 560 บาท ทำหล่นระหว่างประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคนไทยลดลง อยู่ที่อันดับ 116 ของโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง &quot;ทรัมป์&quot; หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” แพ้เสียงในหัว คอมเมนต์ลั่นถึง “ทรัมป์” หลังพูดถึงเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มาชุดราตรีมิสคอสโมกัมพูชา 2025 บันเทิง

ดีเทลชุดราตรี มิสคอสโมกัมพูชา 2025 พลังแห่งสตรี สื่อถึงความซื่อสัตย์คนในชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ เหตุสะพานลอยคนข้ามบางนากม. 34 ถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูต ช่วยหญิงไทย เรียกค่าเสียหาย ชายเกาหลีเทน้ำร้อนใส่ เหตุอยากให้ขี้เหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถยนต์เสียหายหนักจากคานสะพานที่ร่วงหล่นลงมาทับที่บางนา-ตราด ข่าว

เผยภาพเหตุระทึก สะพานลอยถล่มขวางบางนา-ตราด กม.34 “รถบรรทุก” เกี่ยวร่วงทับกระบะ เจ็บ 3 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม บันเทิง

เจนี่-คริส เปิดใจครั้งแรก ปมอดีตเพื่อนรักเบี้ยวหนี้ รับเจ็บกันหมด ยากที่จะเหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 11:17 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 11:17 น.
79
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บัวขาว” งง! เจอเขมรปั่นข่าว มอบกระสุนให้กองทัพและข้อมูลลับทหารสยาม

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย &quot;พระปราโมทย์&quot; มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

ช้างป่ารุกบ้าน ทำร้าย “พระปราโมทย์” มรณภาพขณะบิณฑบาต ปีนี้สังเวยแล้ว 6 ศพ

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ นัดชิงชนะเลิศ ดูบอลสด วันนี้ 18 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียคุณแม่

ส่งกำลังใจ ปีโป้ สิโรจน์ สูญเสียแม่ โพสต์อาลัย ‘ขอบคุณที่ให้เกิดเป็นลูก’

เผยแพร่: 18 ธันวาคม 2568
Back to top button