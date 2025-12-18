ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ ไฮโซ ต. เคยเสนอตัวช่วยวางแผนเรื่องภาษี
ผู้มาก่อนกาล! มดดำ คชาภา ยอมรับ เคยเจอ ไฮโซ ต. แล้ว เสนอตัวมาช่วยวางแผนเรื่องภาษี ลั่น ภาพลักษณ์หรูหราอาจเชื่อไม่ได้
จากกรณีข่าวลือแวดวงนักธุรกิจและไฮโซถูกแพร่กระจายทั่วโซเชียลว่า ไฮโซ ต. นามสกุลดัง กูรูด้านการเงิน ถังแตก หอบเสื้อผ้าบินลัดฟ้าไปสหรัฐอเมริกา หนีหนี้ ไฮโซ น. ซึ่งชาวเน็ตก็พยายามจะใส่ใจว่าไฮโซผู้นี้คือใครกันแน่
ล่าสุดในรายการ ข่าวใส่ไข่ (17 ธ.ค. 68) ก็มีการพูดคุยและนำเสนอประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยหลังจากที่ มดดำ คชาภา อ่านข่าวนี้แล้ว จู่ ๆ เจ้าตัวก็พูดขึ้นมาว่า
“เอาจริง ๆ เหมือนฉันเคยเจอเขานะ มีคนมาเสนอว่าจะมาวางแผนเรื่องภาษีให้กับดาราว่าทำอย่างไร นู่นนั่นนี่ เขามาเสนอ
จากเหตุการณ์นี้มันก็สอนตัวพวกเราด้วยนะ ว่าภาพลักษณ์ทั้งหลายที่หรูหราทุกวันนี้เชื่อไม่ได้ มันไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมด และส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะไประวังคนไกลตัว อันนี้ก็สอนตัวเองด้วย ตัดความโลภของเราให้น้อยสุด
เขาบอกว่าไม่มีอาชีพไหนหรอกที่ลงทุน 10 บาท แล้วได้ 100 บาท ได้ 1,000 บาท มันไม่มีหรอกเงินร้อยล้าน พันล้าน มันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้น ถ้ามันทำได้จริง เขาจะมาบอกเราทำไม และต้องรู้จักเริ่มนอยส์และต้องระแวง ไม่ต้องคนไกลตัวหรอก คนใกล้ตัวให้ระแวดระวัง”
