เหวอทั้งสตู พิธีกรสาววัย 59 ประกาศท้องลูกคนที่ 3 กลางรายการ โดนคนดูส่งข้อความด่า
ดร.เรเน เฮินเดอร์แคมป์ (Renée Hoenderkamp) แพทย์และพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ GB News ประเทศอังกฤษ ประกาศกลางรายการสดเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ว่าเธอตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 ในวัย 59 ปี ขณะนี้อายุครรภ์ 12 สัปดาห์
เธอไม่ได้ประกาศเป็นข่าวดีลอย ๆ แต่พูดขึ้นระหว่างเกริ่นเข้าช่วงที่จะคุยเรื่องความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้หญิงในหมู่บ้านพิดดิงตัน โดยอธิบายก่อนว่าที่เธอโกรธเรื่องนี้เพราะเธอเป็นผู้หญิง และเป็นแม่ของลูกชายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วกับลูกสาวตัวเล็ก ก่อนต่อด้วยประโยคที่ไม่มีใครในห้องส่งเตรียมใจไว้
“ดิฉันมีข่าวจะบอกคณะผู้ร่วมรายการวันนี้ ซึ่งพวกเขายังไม่รู้ และคนอื่นก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ว่าอีกไม่นานดิฉันกำลังจะเป็นแม่ลูกสาม ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์แล้ว”
ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดเงียบไปพักใหญ่ จนเธอต้องทักว่า “คุณเงียบกันไปหมดเลยนะ” จากนั้นต่างคนต่างพูดแทรกกัน คนหนึ่งถามว่าพูดจริงหรือเปล่า อีกคนบอกว่างงไปหมด ก่อนจะพากันแสดงความยินดี และมีคนเรียกข่าวนี้ว่าปาฏิหาริย์ ช่วงท้ายรายการทีมงานยกเค้กเฉลยเพศลูกออกมา ปรากฏว่าเป็นเด็กหญิง
ลูกคนใหม่จะเป็นน้องสาวของลูกชายคนโตวัย 37 ปี ซึ่งเธอคลอดตอนอายุ 21 ปี และพ่อของเด็กแยกทางไปหลังจากนั้นไม่นาน กับลูกสาวชื่ออลิซ วัย 8 ขวบ ที่เธอคลอดตอนอายุ 51 ปี สามีคนปัจจุบันคือ คอลิน นาตาลี ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังวัย 66 ปี ลูกสาวคนเล็กมีกำหนดคลอดปีหน้า ซึ่งตอนนั้นเธอจะอายุครบ 60 ปีพอดี
เฮินเดอร์แคมป์เล่าว่าเธอแช่แข็งไข่เก็บไว้ตั้งแต่อายุ 30 กว่า แล้วเดินทางไปเข้ากระบวนการเด็กหลอดแก้วที่ประเทศโปแลนด์ ตัวอ่อนผ่านการตรวจความผิดปกติของโครโมโซมก่อนย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก กว่าจะสำเร็จต้องทำถึงสามรอบ
“ดิฉันจะไม่ทำเป็นว่าเส้นทางนี้ง่าย เพราะมันไม่ง่ายเลย ต้องพยายามถึงสามครั้ง ดิฉันเคยนั่งอยู่ในรายการนี้ทั้งที่รู้ว่ารอบที่เพิ่งทำไปไม่สำเร็จ” เธอเล่า
หลังข่าวออกไป เธอต้องเจอข้อความจำนวนมากที่ใช้คำอย่าง น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เห็นแก่ตัว และ ผิด รวมถึงคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอจากไปก่อนที่ลูกจะโต เธอตอบในรายการว่าเธอดูแลร่างกายตัวเองดีมาก จึงหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้น แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนย้อนถามว่าทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไร การไม่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้เกิดมาเลยหรือ
วันต่อมาเธอโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าใช้เวลาทั้งวันอยู่กับลูกสาววัย 8 ขวบในโรงยิมที่มีการแข่งแทรมโพลีน ซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลย แล้วเสริมว่านั่นอาจเป็นเรื่องดี “ตอนนี้ดิฉันกลับมาออนไลน์แล้ว สำหรับข้อความหลายพันข้อความที่แสดงความยินดีกับข่าวลูกสาวคนใหม่ของดิฉัน ขอบคุณค่ะ ส่วนที่เหลือ ดิฉันไม่สนใจว่าคุณคิดอย่างไร”
เธอยังเขียนบทความตอบเสียงวิจารณ์ ชี้ไปที่มาตรฐานที่ต่างกันระหว่างพ่อกับแม่สูงวัย “พ่อของลูกสาวดิฉันอายุ 57 ปีตอนที่ลูกเกิด ตอนนี้อายุ 66 และกำลังจะมีลูกอีกคน แทบไม่มีใครพูดถึงอายุของเขาเลย สังคมแทบไม่เคยติดใจเวลาผู้ชายเป็นพ่อคนตอนอายุ 70 หรือ 80 มาตรฐานสองแบบนี้มองข้ามได้ยาก”
อีกบทความหนึ่งเธอเขียนว่า “ตอนอายุ 21 ดิฉันมีความเป็นคนหนุ่มสาวเป็นข้อได้เปรียบ แต่เข้าใจน้อยกว่านี้มากว่าการเป็นแม่เรียกร้องอะไรจากเราบ้าง ผ่านมาเกือบสี่สิบปี แม้เวลาข้างหน้าจะเหลือน้อยลง แต่ดิฉันมีทั้งความเข้าใจ ความอดทน และอิสระมากพอจะใช้ทุกช่วงเวลาให้คุ้มค่า” ก่อนปิดท้ายว่าลูกสาวคนใหม่จะเกิดมาในครอบครัวที่ต้องการเธออย่างที่สุด และในโลกที่ข่าวส่วนใหญ่ชวนหดหู่ เรื่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรยินดี
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อ้างอิงจาก: GB News , HELLO! , Tyla